Beştepe'ye 4 adet özel yapım ultra lüks araç satın alındı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dört adet yeni Mercedes Maybach S600 marka makam aracı aldığı öne sürülmüştü.

CHP’li Karabat ekonomideki krize rağmen cumhurbaşkanlığının tasarruf konusunda hiçbir adım atmadığını, bilakis ‘israfta yeni rekorlara imza attığını’ savundu:

“Alındığı iddia edilen araçların her birinin piyasa değeri 12 milyon liranın üzerinde. Bunların ultra lüks ve özel donanımlı olduğu dikkate alındığında fiyatlarının daha da artacağı açık.”

Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı bütçesinde güvenlik önlemli alınabilecek binek araç sayısını iki adet olarak belirlendiğini hatırlatan Karabat, Meclis’e sunduğu önergede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması isteğiyle şunları sordu:

Cumhurbaşkanlığı makamınca dört adet özel yapım araç alındığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu araçların sayısı ve piyasa değeri ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığı tarafından son iki yılda satın alınan araç sayısı kaçtır? Bunların markaları ve alındıkları ülkeler hangileridir? Bu araçların toplam piyasa değeri ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan toplam makam aracı sayısı kaçtır? Bunların kaçı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, kaçı diğer personel tarafından kullanılmaktadır?