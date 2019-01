Binali Yıldırım: Bu rezilliğe son vereceğiz

Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım şunları söyledi:

Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı teröre bölücülüğe karşı bu mübarek yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır.

Şimdi yerel seçimlerde de İstanbul'da ve diğer illerimizde halkımıza hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz.

SORU CEVAP

-İSTANBUL PROJELERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAKSINIZ

İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum.

İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız.

Bu süreçte önemli olan konuşmak değil, dinlemek olacak. Vatandaşı dinleyeceğiz, İstanbul’un her mahallesinde, ilçesinde…

-CHP'NİN ADAYI EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Partiler tarafından açıklanan iki aday var. Kendisine hayırlı olsun diyorum başarılar diliyorum.

FAYTONLARLA İLGİLİ YENİ BİR ÇALIŞMA OLACAK MI?

Hayvanlar da canlıdır. onların hakkını hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Hayvanların bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz uygun bulmuyoruz.

"Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar."

BAYKAL ZİYARETİ

Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Zihinsel fonksiyonları yerinde. Çok moralli buldum. Çok güzel karşıladı. kendisine acil şifalar diliyorum.