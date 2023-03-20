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Bir ittifaktan daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Bir ittifaktan daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı
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Emek ve Özgürlük İttifakı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşülmesinin ardından basın toplantısıyla tutumunu açıklayacak. Kulislerde aday çıkarılmayacağı ve Kılıçdaroğlu’nun işaret edileceği kaydediliyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı, son toplantısında seçime ittifak adıyla girme kararı aldı. Seçime girme yeterliliği olan partilerin kendi ad ve logosunu kullanacağı, yerelde işbirliklerine gidileceği belirtilirken, cumhurbaşkanı adaylığı konusu ise sonraya bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutumun daha sonra bir basın toplantısıyla açıklanacağı aktarıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 23 Mart’tan önce açıklama yapılması beklenirken, tutumda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaretleriyle netleşme olması bekleniyor. TİP’le görüşen Kılıçdaroğlu’nun yakın zamanda HDP ve EMEP gibi diğer bileşenleri de ziyaret edeceği, görüş alışverişinde bulunacağı kaydediliyor.

İttifakın son toplantısında ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ya da desteklenmesine itiraz eden bileşenin olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre “makul adaylardan olduğu” vurgulanan Kılıçdaroğlu’na doğrudan destek açıklaması yapılmayacak.

Bunun yerine aday çıkarmama yönünde birleşildiği, açıklamada ise Kılıçdaroğlu’na işaret edileceği belirtiliyor. Böylece açıklamanın “doğrudan Kılıçdaroğlu’na oy isteği yönünde olmayacağı ancak iktidarın yenilmesi ve oyların bölünmemesi için çağrı” şeklinde olacağına vurgu yapılıyor.

Cumhuriyet

Etiketler Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık destek
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