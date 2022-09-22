Bir seçim anketi daha açıklandı! Bu sefer iktidarın yüzü gülecek

Artık 1 yıldan daha kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde bir kamuoyu araştırma firması daha son anketini açıkladı. ADA Araştırma'nın seçim anketinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakının 10 puan önünde olduğu görüldü.

En geç 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen genel seçimlerle ilgili anket sonuçları gelmeye devam ediyor. ADA'nın yaptığı ankette yüzde 10 oy oranını geçen 4 partiden 3'ü muhalefet cephesinden.



Ağustos 2022'de 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 5002 kişi ile görüşüldü. Anket sonucunda oyların partilere göre dağılımı da şu şekilde gerçekleşti. AK Parti : % 37,3

CHP : % 24,5

İYİ Parti : % 10,3

HDP : % 10,2

MHP : % 7,7

Zafer Partisi : % 2,0

DEVA Partisi : % 1,6

Saadet Partisi : % 1,2

Yeniden Refah Partisi : % 1,2

Memleket Partisi : % 1,1

Gelecek Partisi : % 0,8