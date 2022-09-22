  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bir seçim anketi daha açıklandı! Bu sefer iktidarın yüzü gülecek

Bir seçim anketi daha açıklandı! Bu sefer iktidarın yüzü gülecek

Bir seçim anketi daha açıklandı! Bu sefer iktidarın yüzü gülecek

Artık 1 yıldan daha kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde bir kamuoyu araştırma firması daha son anketini açıkladı. ADA Araştırma'nın seçim anketinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakının 10 puan önünde olduğu görüldü.

En geç 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen genel seçimlerle ilgili anket sonuçları gelmeye devam ediyor. ADA'nın yaptığı ankette yüzde 10 oy oranını geçen 4 partiden 3'ü muhalefet cephesinden.

Ağustos 2022'de 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 5002 kişi ile görüşüldü.

Anket sonucunda oyların partilere göre dağılımı da şu şekilde gerçekleşti.

AK Parti : % 37,3
CHP : % 24,5
İYİ Parti : % 10,3
HDP : % 10,2
MHP : % 7,7
Zafer Partisi : % 2,0
DEVA Partisi : % 1,6 
Saadet Partisi : % 1,2 
Yeniden Refah Partisi : % 1,2 
Memleket Partisi : % 1,1 
Gelecek Partisi : % 0,8

ada araştırma'nın 2023 seçimleri seçim anketi sonuçları

Etiketler seçim anketi anket seçim anketi sonuçları son anket sonuçları anket sonucu oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasanın ''gerçek bir bileni'' kuyumcudan altın ve gümüş için dikkat çeken çağrı
İslam Memiş herkesi sevindirecek müjdeyi verdi: ''Büyük indirim geliyor''
Ünlü ekonomist ''çok büyük bedel ödenecek'' diyerek uyardı
EYT'de emeklilik için aranan şartlar belli oldu: ''3 ihtimal var''
Acun Ilıcalı'nın üzen kararını Yıldız Tilbe açıkladı
Dolar yıkıp geçti! Tüm zamanların rekoru! İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Korkunç tesadüf! 1 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi babasının katili çıktı
İki ilde sağanak yağış hayatı felç etti
26 ilde yapılan son 4 seçim anketinden dikkat çeken sonuç
Hafsanur Sancaktutan'ın Dünyayla Benim Aramda'ki yataktaki sahnesi tepki çekti