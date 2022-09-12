BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ''Cumhurbaşkanı, haberlerde af istiyor. Diyor ki ‘Bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı’... Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan, Cumhurbaşkanı’nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz'' dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, daha önce yaptığı bir konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Affet Türkiye” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Baş, videoda şunları söyledi. Cumhurbaşkanı, haberlerde af istiyor; diyor ki ‘Bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı’... Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan, Cumhurbaşkanı’nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz.