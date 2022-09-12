  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı

BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ''Cumhurbaşkanı, haberlerde af istiyor. Diyor ki ‘Bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı’... Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan, Cumhurbaşkanı’nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz'' dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, daha önce yaptığı bir konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Affet Türkiye” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Baş, videoda şunları söyledi.

Cumhurbaşkanı, haberlerde af istiyor; diyor ki ‘Bedelli affı, öğrenci affı, vergi affı’... Bu ara af gündemde. Halbuki lazım olan, Cumhurbaşkanı’nın görevden affı. Bir afla bütün meseleleri çözüyoruz.

Etiketler bağımsız türkiye partisi hüseyin baş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan hakkında suç duyurusu!
Dolardan yeni 2022 yılı rekoru! Euro ve altın da uçuyor
Eşinin iç çamaşırlarına dokunan boyacıyı öldürdü
Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum''
Duy Beni'nin Hazal'ı Meltem Akçöl takipçi sayısını katladı! Cesur pozları dikkat çekti
44'lük Emine Ün bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Valerien İsmael'den kadroda sürpriz değişiklik! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Şok itiraf: Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor iddiası
Anne kız hastaneyi savaş alanına çevirdi; sebebi ise çıldırttı!
Astrologlar açıkladı: İşte en zeki burçlar