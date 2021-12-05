BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret

Hüseyin Baş: “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli Hazretlerini ziyaret ettik.”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacı Bektaş-ı Veli türbesini ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte Nevşehir’e giden BTP lideri Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Burada dua eden BTP lideri ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “Anadolu’nun Manevi Genelkurmay Başkanı Hünkâr Hacıbektaş-ı Veli Hazretlerini ziyaret ettik.” açıklaması yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hacıbektaş ilçesinde esnaf ziyaretleri de yaptı. Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen BTP lideri hediyelik eşya satan esnaftan alış veriş de yaptı.