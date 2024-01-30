Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararın TBMM'de okunmasıyla vekilliği resmen düşürülmüş oldu.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Genel Kurul'da okundu.

Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın vekilliği resmen düşmüş oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları uygulanmayan Can Atalay’ın vekilliğinin bugün ya da bu hafta içinde düşürüleceğini açıklamıştı.

MECLİS KARIŞTI

Meclis'te Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin okunan karar için aleyhte ve lehte konuşmalar yapıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Anayasanın 153. maddesine göre yürütülmekte olan bir dava hakkında burada görüşme mi yapacağız? 154. maddesine göre adli merciler huzurunda görülen dava, kesin hüküm noktasında Yargıtay'ın bağlayıcı hükümleri vardır. Biz anayasanın içeriğine göre, kesin hükmü verilen kararı okuyoruz. Biz yargılamada bulunmuyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Burada bir milletvekilinin seçildiği ve görev yapması gereken Meclis'te olmamasını konuşmuyoruz. Yüksek yargı arasında çıkan tartışmayı konuşuyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu kararı enden okumadı. TBMM'nin onurunu korumak için..." diye konuştu.

TİP GENEL BAŞKANI BAŞ: ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINIYOR

Genel Kurul'da söz alan TİP Genel Başkanı Erkan Baş şu ifadeleri kullandı:

"Usulsüz bir işlem yapılıyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Şu anda itiraz ettiğimiz şu; 'Anayasayı tanımıyoruz' diyen Yargıtay'ın kararının Meclis'te okutulması. Bu kadar Meclis tutanaklarına girdiğinde sizin de vekilliğiniz sorgulanır. Şimdi karar okunacak, milletvekilliği düşürülecek. Demek ki milletvekiliymiş değil mi? Eğer milletvekili ise neden 9 aydır içeride? Kararı Bekir Bozdağ okuyor. O hak ediyor çünkü okumayı! Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ yaptırsın bunu önce! Elinizden geleni ardınıza koymayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Can Atalay'ı ''terörist'' ilan etmişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır” diyerek “Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis’e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak hem yerel mahkeme hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu karara uymama kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TİP'li milletvekili Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

Ancak 21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ikinci karar mahkeme tarafından bir önceki kararda olduğu gibi Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının "hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" öne sürüp Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.