Canlı yayında bomba iddia: MHP'nin Ankara adayını açıkladı

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere AK Parti ile "Cumhur İttifakı" çatısı altında girmeyeceğini açıklayan MHP'de aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz hafta MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için gündeme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dava arkadaşım" dediği ve kendi isteği üzerine görevinden istifa eden Melih Gökçek'in adı gündeme gelmişti.

Gökçek bu iddialar karşısında "memnuniyetini" belirtirken MHP lideri Bahçeli de sıcak mesajlar vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddia ile ilgili olarak "Melih Gökçek benim dava arkadaşımdır" deyince bu iddia gündemden bir anda silinmişti.

Hala Ankara kulislerinde Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağı kulaktan kulağa konuşulan bir konu olarak dururken bugün bir başka isim MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyuruldu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya katıldığı canlı yayında bu ismin MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal olduğunu duyurdu.

Sarıkaya canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"MHP Ankara'da güçlü bir isimle çıkmak istiyor. MHP'de son günlerde Ankara'da hem babasından hem de kendi kimliğinden dolayı sevilen bir isim Erkan Haberal öne çıktı. Fakat kendisinin de ne kadar arzulu olduğu konusunda henüz bir bilgi yok. Babası daha önce CHP milletvekili olan Haberal, MHP'de iki dönemdir milletvekili ve Ankara'ya büyük bir dinamizim getimiş, sevilen bir isim."

ERKAN HABERAL KİMDİR?

Erkan Haberal, 23 Ağustos 1972'de Rize'de doğdu.

Anadolu Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Başkent Üniversitesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı.

Eğitim, sağlık, medya ve turizm alanlarında yöneticilik yaptı. Sarı Basın Kartı sahibidir. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. TBMM İdare Amiridir.

Erkan Haberal, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.