Canlı yayında ilginç iddia: ''Gül ve Davutoğlu parti kurmayacak''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Fox Tv'de İlker Karagöz'ün hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Türkkan, yeni parti hazırlığında bulunan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında da yorumda bulundu. Türkkan, "Biz ofiste 4 kişi çalışarak bu partiyi kurmadık. Ne kadar gizli çalışıyorlar. Siyaseten bir parti kurmak isteyen bu kadar gizli süreç yönetmez. Parti kuracaklarını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Türkkan'ın canlı yayındaki konuşmasından öne çıkan başlıklar:

'DEMOKRASİ ŞÖLENİ VARDI'

"Bugüne kadar yaşanmamış ölçüde demokratik bir kongre yaptı. Tüm partililerin aday olabildiği bir genel idare kurulu üyeleri seçimi yapıldı. İlk defa partililerin kendi inisiyatif ile belirlendi. MHP’de geçmişte birlikte siyaset yaptık. Bizim esas perspektifimiz başka. Türkiye’nin sıkıntılarına çözüm arıyoruz. Türkiye’ye vizyon katacak formüller geliştirmek gerekiyor.

'İYİ PARTİ’DEN MHP’YE GEÇERLER Mİ?'

İYİ Parti, demokrasi mücadelesi vererek kuruldu. Orada demokratik haklarını kullanamadıkları için İYİ Parti gibi siyasi bir teşekkül oldu. Demokrasiyi iliklerine kadar hissediyorlar. Hiçbir partili MHP’ye geçmek istemiyor. Kurultay öncesi Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesi manidardı. Cumhur İttifakı’nı erimesini engellemek için.

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDER Mİ?'

Cumhur İttifakı’nın en fazla bir seçim daha göreceğini düşünüyorum.

'ERKEN SEÇİM OLUR MU?'

Meclis’in toplanması çok zor değil. Bir ekonominin sürüklenecek durumda değil. Dış borcu 450 milyar dolar. Vatandaş pazara çıkan eşine ‘yok’ demekten bıktı. Sosyal medya hesabıma bakamıyorum. Herkes iş bulur musunuz diye mesaj atıyor. 30 yıllık evlilikler ekonomik sıkıntılardan bitiyor. İkinci sıkıntı Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenlik koridoru kurmaya çalışıyor. Ciddi manada sıkıntı oluşturacak. Amerika, İsrail’i koruyacak ve Kürdistan’ı kuracak politika geliştiriyor. Bizim askeri harekâtımız doğru hamle fakat harekat kabiliyetimiz kalmadı. Suriye’de gerçekten sıkıştık.

'DAVUTOĞLU VE BABACAN YENİ PARTİ KURAMAZ'

Sayın Davutoğlu ile Sayın Babacan’ın yeni bir parti kuracağına inanmıyorum. Biz ofiste 4 kişi çalışarak bu partiyi kurmadık. Ne kadar gizli çalışıyorlar. Siyaseten bir parti kurmak isteyen bu kadar gizli süreç yönetmez. Parti kuracaklarını sanmıyorum.

'YENİ PARTİ DİVANI'

Parti divanının biraz daha gençleşeceğini, yeni isimlerin aramıza katılacağını düşünüyorum"

