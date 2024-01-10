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CHP 300'e yakın adayını daha açıklayacak

CHP 300'e yakın adayını daha açıklayacak
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CHP’de yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. İki hafta üst üste adaylık açıklamasını erteleyen CHP'nin bugün parti lideri Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplanacak. MYK ve PM'nin ardından 300’e yakın belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçim mesaisi devam ediyor. Belediye başkan adaylarına ilişkin hazırlanan raporlar, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında görüşülecek.

PM, saat 16.00’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

NTV'de yer alan habere göre, toplantıların ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.

CHP, İstanbul için özel bir çalışma da yürütüyor.

Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor.

 

Etiketler chp yerel seçim belediye başkan adayları belediye başkanlığı aday özgür özel
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