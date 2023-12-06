CHP, belediye başkan adaylığı için gelen başvurusu sayısını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkan adaylığı için toplam başvuru sayısının 15 bin 464 olduğunu açıkladı.

CHP'li Gökan Zeybek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, yerel seçimlerle ilgili milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden oluşan heyetlerin yarından itibaren illeri ziyaret ederek raporlar hazırlayacağını, aday adaylarıyla görüşeceğini söyledi. Yerel seçimler için il ve ilçe başkanlıklarına yapılan başvuru sürelerinin 28 Kasım'dan 5 Aralık'a uzatıldığını belirten Zeybek, "Bazı basın yayın organlarında CHP'nin başvurularıyla ilgili bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını tespit ettik. Şu an saat 12.00 itibarıyla il ve ilçelere yapılmış olan başvurulardan Genel Merkezimize iletilmiş toplam başvuru sayılarını belirtmek istiyorum. 2 bin 714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. 58 büyükşehir belediye başkan adayımız var. Bugün saat 12.00 itibarıyla Genel Merkezimize il ve ilçelerimizden gelmiş olan toplam başvuru sayısı 15 bin 464'tür" diye konuştu.

2019 yılında yapılan toplam başvuru sayısının 9 bin 595 olduğunu dile getiren Zeybek, "Özellikle pazartesi ve salı günü yaklaşık 6 binin üzerine başvuru Genel Merkezimize il ve ilçeler üzerinden iletilmiştir. Hala il ve ilçelerimizden Genel Merkezimize başvurular düzenli olarak gönderilmeye devam ediyor. Birkaç gün sonra sizlere toplam başvuru sayısını da iletmiş olacağım" ifadelerini kullandı.

'TABAN BİRLEŞMEYİ SAĞLAYACAK GİBİ DURUYOR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybek, İYİ Parti'nin seçime 'hür ve müstakil' olarak girme kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ittifak arayışını toplumsal tabana yayacaklarına yönelik açıklaması hakkında şöyle konuştu:

"Yerel seçimler, ağırlıklı olarak adayların yarıştığı ve adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim. 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde de görüldüğü üzere özellikle seçimin en heyecanlı geçtiği büyük şehirlerde yarış, 2 aday arasında gerçekleşiyor. Bu 2 adayın birbiriyle olan rekabetinde oy oranları neredeyse yüzde 48'lerin üzerine çıkıyor; yani kazanan adayın yüzde 50'ler, kaybeden adayın da yüzde 48'ler seviyesinde oy aldığını görüyoruz. Başta İstanbul, Ankara buna örnek. 2019 seçimlerinde ittifaklarla seçime girmiş olmasına rağmen, ittifaksız girilen seçim yerlerinde de benzer bir durumu görüyoruz. İYİ Parti'nin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz. Ancak İYİ Parti'nin, CHP'nin iş birliği yapma önerisi konusunda açıklamasının yapıldığı pazartesi gününden sonra, pazartesi akşamı ve salı gününü esas alırsak CHP'nin kayıt sistemine yapılan başvuru sayısı 6 binin üzerinde. Yani belli ki tabandaki birlikteliğin sağlanması konusunda çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Bu taban birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bu başvuru yapanların içinde CHP üyesi olmayıp, kayıt yapılırken partiye üye olup, aynı zamanda da adaylık müracaatını yapan çok sayıda kadın, genç adayımızın olduğunu da belirtmek istiyorum."

DHA