CHP genel merkezinde ''esrarengiz'' koliler iddiası

CHP'de Genel Başkanlık seçimini Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Başkanlık koltuğunu resmen Özgür Özel'e devrederken, CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun sekreteri Derya Gödek'in, Genel Başkanlık katındaki esrarengiz kolileri otoparktaki bir araca taşıttığı iddia edildi.

Ana muhalefet partisi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla, partinin yeni genel başkanı seçildi ve Kılıçdaroğlu 13 yıldır yürüttüğü CHP Genel Başkanlığı görevine veda etti.

Ancak bugün gerçekleştirilen tarihi devir teslim töreni öncesinde yaşandığı iddia edilen ilginç bir ayrıntıyı Sabah gazetesinde yer aldı.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasını yakın çalışma arkadaşları olan Sekreteri Derya Gödek ve Rasim Bölücek topladı. Haberde Kılıçdaroğlu'nun sekreteri Derya Gödek, kıymetli hediyeleri ve eşyaları kolilerle yardımcısı Ömür Polat'a kapalı otoparktaki özel tutulmuş bir araca taşıttığı ve kolilerde Sekreter Gödek'e özel olarak Belediyelerden gelen hediyeler yine ünlü mağazaların alışveriş kartları ve birçok evrakın bulunduğu iddia edildi.

Haberde sekreter Gödek'in "Genel Başkanın eşyalarını taşıyoruz. Evinde de yer yok bir depo kiralacağız belgelerle alakalı" dediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Derya Gödek'in CHP'nin New York'ta ikamet eden genel başkan danışmanı Rasim Bölücek'in sekreterliğinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sekreterliğine yükselerek göreve geldiği, Bölücek'in ayrıca 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanan, FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı ile bin 159 kez telefonla görüşmüş olduğu ayrıntıları yer aldı.

Sabah Gazetesi