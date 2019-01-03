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  4. 03 Ocak 2019 23:24

CHP MYK'dan İzmir ve İstanbul için flaş karar

CHP MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İstanbul ilçelerinin adaylarının belirlenmesi için anket yaptırılma kararı alındı.

CHP MYK'dan İzmir ve İstanbul için flaş karar
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CHP MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ve İstanbul'un ilçelerinin adaylarının belirlenmesi noktasında yeni bir karar alındı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 

CHP MYK'da partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusu konuşuldu.

İZMİR'DE ANKETTE 4 İSİM YARIŞACAK

www.gercekgundem.com 'un edindiği bilgiye göre, MYK'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi konusunda anket yaptırılma kararı alındı. Yapılacak ankette Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Abdül Batur ve Tunç Soyer'in isimleri oylanacak.

İSTANBUL'UN İLÇELERİ İÇİN SON BİR ANKET DAHA YAPILACAK

Öte yandan İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğluve Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Murat Çalık'ın belli olmasından sonra gözler İstanbul'da diğer ilçelere çevrilmişti.

CHP MYK'da İstanbul'un ilçeleriyle ilgili alınan karar üzerine ilçelerin adayları için son bir anket daha yapılacağı belirtildi.

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