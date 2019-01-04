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  4. 04 Ocak 2019 15:11

CHP'de 4 ilin belediye başkan adayı belli oldu

CHP'nin Mersin, Bursa, Kahramanmaraş ve Van'da aday göstereceği isimler belli oldu.

CHP'de 4 ilin belediye başkan adayı belli oldu
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CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Partide bugün iki önemli toplantı vardı.

Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü.

Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Bozbey olarak belirlendi.

Nilüfer ilçe belediye başkanı olan Bozbey'in yerine yardımcısı Turgay Erdem aday gösterildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise Hayri Türkyılmaz aday gösterilecek. 

Kahramanmaraş ve Van büyükşehir belediyelerinde aday gösterilecek isimler de belli oldu. Buna göre ana muhalefet partisi, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç'u, Van'da ise Nurettin Beyaz'ı aday gösterecek.

531 ADAY AÇIKLANMIŞTI

CHP, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı PM toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıklamıştı.

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