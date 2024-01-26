CHP'de aday mesaisi: İşte adaylığı kesinleşen isimler

CHP Merkez Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde aday belirlemek için toplandı. İşte CHP MYK'da adaylığı kesinleşen isimler...

CHP'nde bir çok yerde adaylar belli olurken, kritik il ve ilçelerde için ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yoğun bir mesai harcıyor.

Adayların belirlenmesi sürecinde ise sürpriz gelişmeler yaşandı.

İşte CHP'nin şimdiye kadar belli olan adaylar yerel seçim belediye başkan adayları

İSTANBUL

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bahçelievler: Gülizar Emecan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Emrah Şahan

ANTALYA

Muhittin Bböcek

MUĞLA



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras

ANKARA

Mamak: veli gündüz

Gölbaşı: yakup odabaşı

Polatlı: mürsel yıldızkaya