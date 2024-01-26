CHP'de aday mesaisi: İşte adaylığı kesinleşen isimler
CHP Merkez Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde aday belirlemek için toplandı. İşte CHP MYK'da adaylığı kesinleşen isimler...
CHP'nde bir çok yerde adaylar belli olurken, kritik il ve ilçelerde için ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yoğun bir mesai harcıyor.
Adayların belirlenmesi sürecinde ise sürpriz gelişmeler yaşandı.
İşte CHP'nin şimdiye kadar belli olan adaylar yerel seçim belediye başkan adayları
İSTANBUL
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bahçelievler: Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Emrah Şahan
ANTALYA
Muhittin Bböcek
MUĞLA
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
ANKARA
Mamak: veli gündüz
Gölbaşı: yakup odabaşı
Polatlı: mürsel yıldızkaya
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