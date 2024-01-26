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CHP'de aday mesaisi: İşte adaylığı kesinleşen isimler

CHP'de aday mesaisi: İşte adaylığı kesinleşen isimler
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde aday belirlemek için toplandı. İşte CHP MYK'da adaylığı kesinleşen isimler...

CHP'nde bir çok yerde adaylar belli olurken, kritik il ve ilçelerde için ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yoğun bir mesai harcıyor.

Adayların belirlenmesi sürecinde ise sürpriz gelişmeler yaşandı.

İşte CHP'nin şimdiye kadar belli olan adaylar yerel seçim belediye başkan adayları 

İSTANBUL

Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bahçelievler: Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Emrah Şahan

ANTALYA

Muhittin Bböcek 

MUĞLA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 

ANKARA

Mamak: veli gündüz
Gölbaşı:  yakup odabaşı
Polatlı:  mürsel yıldızkaya

Etiketler chp adaylar chp'nin adayları
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