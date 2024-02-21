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CHP'de büyük skandal! Liste değiştirildi, o isim görevden alındı

CHP'de büyük skandal! Liste değiştirildi, o isim görevden alındı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya ziyareti öncesi kentte Muratpaşa Belediyesi Meclis Üye Listesi’nin son anda değiştirilerek seçim kurula verilmesi sonrasında aday listesini seçim kuruluna teslim eden isim görevden alındı.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken CHP'de büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Bülent Ecevit'in haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya ziyareti öncesi kentte Muratpaşa Belediyesi Meclis Üye Listesi’nin son anda değiştirilerek seçim kurula verilmesi partiyi karıştırdı. Genel merkezin onayladığı aday listesini son anda değiştirerek seçim kuruluna teslim eden ilçe başkanı Hasan Şahin görevden alındı.

İlçe Başkanı Hasan Şahin, Genel Sekreter ve 2 Genel Başkan Yardımcısı tarafından onaylanan listenin 1’nci sıradaki Önder Kurnaz yerine vergi başmüfettişi Erkan Çelik'i, 9. sırada yer alan Mustafa Düzenli'nin yerine Murat Öztınar’ı ve 15. sıradaki Hüseyin Eroğlu'nun yerine de Özcan Yılmaz’ı ekleyerek son gün seçim kuruluna vermişti.

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı hukuken yapılabilecek ne varsa yapılacağını söylerken genel başkanın kenti ziyaretinden sonra ne yapılacağı konusunda görüşülüp değerlendirileceğini bildirdi. Bu arada ilçe başkanı Hasan Şahin’i görevden alan il yönetimi isimleri sonradan yazılan 3 kişinin de istifa etmesini bekliyor. Şahin’in yerine İlçe Sekreteri Can Okan Kıran atandı.

 

Cumhuriyet

Etiketler CHP liste aday listesi liste değişikliği görevden alma
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