  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti

CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti

CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti
Güncelleme:

CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tekin partisine sert eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) eski milletvekili Gürsel Tekin partisinden istifa etti.

Tekin kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tekin, "CHP, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" diyerek partisini eleştirdi. 

Tekin'in istifa açıklaması şu şekilde:

Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.  Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

- Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, 

- Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, 

- Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, 

- Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

- Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

- İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. 

Bu sebeple,

Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Gürsel Tekin Kimdir ?

17 Haziran 1964'te Ardahan Göle'de doğdu. Babasının adı Nazim, annesinin adı Heyrat'tır.
İş Adamı; Kars Alparslan Lisesini bitirdi.

Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu.

1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.

2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Etiketler chp gürsel tekin istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... İmamoğlu mu, Kurum mu ? Son anket açıklandı İmamoğlu mu, Kurum mu ? Son anket açıklandı Prof. Dr. Demirtaş'tan, AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a olay yanıt Prof. Dr. Demirtaş'tan, AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a olay yanıt Akaryakıta dev zam: 45 TL de aşıldı Akaryakıta dev zam: 45 TL de aşıldı Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Dolar, Euro ve altından yeni zirve Dolar, Euro ve altından yeni zirve CHP il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu CHP il ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu Oranlar açıklandı: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı... Oranlar açıklandı: İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranı... Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı