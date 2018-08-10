CHP'de MYK üyeleri belli oldu

Kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ekibi oluşturma kararı almıştı. Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Faik Öztrak parti sözcüsü görevine getirilirken, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu.

CHP'nin yeni yönetiminde 6 yeni isim yer alırken, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak MYK'da yer almadı.



MYK'ya yeni giren 6 isim ise şöyle: Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal.

İŞTE CHP'NİN YENİ MYK ÜYELERİ:

AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

FETHİ AÇIKEL



BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM

TUNCAY ÖZKAN



BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ONURSAL ADIGÜZEL



DIŞ İLİŞKİLER

ÜNAL ÇEVİKÖZ



DOĞA HAKLARI

GÜLİZAR BİÇER KARACA



EĞİTİM POLİTİKALARI

YILDIRIM KAYA



EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ

FAİK ÖZTRAK



GENÇLİK POLİTİKALARI

YUNUS EMRE



HALKLA İLİŞKİLER

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ



HUKUK POLİTİKALARI

MUHARREM ERKEK



İDARİ VE MALİ İŞLER

BÜLENT KUŞOĞLU



İNSAN HAKLARI

GÖKÇE GÖKÇEN



İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

VELİ AĞBABA



İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR

AYKUT ERDOĞDU



KADIN POLİTİKALARI

LALE KARABIYIK



PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

OĞUZ KAAN SALICI



TARIM POLİTİLARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ

ORHAN SARIBAL



YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI

SEYİT TORUN



GENEL SEKRETER

M.AKİF HAMZAÇEBİ