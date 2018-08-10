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  4. 10 Ağustos 2018 13:56

CHP'de MYK üyeleri belli oldu

CHP'de yeni MYK üyeleri belirlendi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu.

CHP'de MYK üyeleri belli oldu
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Kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ekibi oluşturma kararı almıştı. Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Faik Öztrak parti sözcüsü görevine getirilirken, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu.

CHP'nin yeni yönetiminde 6 yeni isim yer alırken, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak MYK'da yer almadı.

MYK'ya yeni giren 6 isim ise şöyle: Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal.

İŞTE CHP'NİN YENİ MYK ÜYELERİ:

AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
FETHİ AÇIKEL

BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM
TUNCAY ÖZKAN

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ONURSAL ADIGÜZEL

DIŞ İLİŞKİLER
ÜNAL ÇEVİKÖZ

DOĞA HAKLARI
GÜLİZAR BİÇER KARACA

EĞİTİM POLİTİKALARI
YILDIRIM KAYA

EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ
FAİK ÖZTRAK

GENÇLİK POLİTİKALARI
YUNUS EMRE

HALKLA İLİŞKİLER
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

HUKUK POLİTİKALARI
MUHARREM ERKEK

İDARİ VE MALİ İŞLER
BÜLENT KUŞOĞLU

İNSAN HAKLARI
GÖKÇE GÖKÇEN

İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
VELİ AĞBABA

İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR
AYKUT ERDOĞDU

KADIN POLİTİKALARI
LALE KARABIYIK

PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
OĞUZ KAAN SALICI

TARIM POLİTİLARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ
ORHAN SARIBAL

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI
SEYİT TORUN

GENEL SEKRETER
M.AKİF HAMZAÇEBİ

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