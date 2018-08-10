CHP'de MYK üyeleri belli oldu

Kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni çalışma ekibi oluşturma kararı almıştı. Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Faik Öztrak parti sözcüsü görevine getirilirken, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu.
CHP'nin yeni yönetiminde 6 yeni isim yer alırken, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak MYK'da yer almadı.
MYK'ya yeni giren 6 isim ise şöyle: Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Bülent Kuşoğlu, Gökçe Gökçen, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal.
İŞTE CHP'NİN YENİ MYK ÜYELERİ:
AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
FETHİ AÇIKEL
BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM
TUNCAY ÖZKAN
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ONURSAL ADIGÜZEL
DIŞ İLİŞKİLER
ÜNAL ÇEVİKÖZ
DOĞA HAKLARI
GÜLİZAR BİÇER KARACA
EĞİTİM POLİTİKALARI
YILDIRIM KAYA
EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ
FAİK ÖZTRAK
GENÇLİK POLİTİKALARI
YUNUS EMRE
HALKLA İLİŞKİLER
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
HUKUK POLİTİKALARI
MUHARREM ERKEK
İDARİ VE MALİ İŞLER
BÜLENT KUŞOĞLU
İNSAN HAKLARI
GÖKÇE GÖKÇEN
İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
VELİ AĞBABA
İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR
AYKUT ERDOĞDU
KADIN POLİTİKALARI
LALE KARABIYIK
PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
OĞUZ KAAN SALICI
TARIM POLİTİLARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ
ORHAN SARIBAL
YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI
SEYİT TORUN
GENEL SEKRETER
M.AKİF HAMZAÇEBİ