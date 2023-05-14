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CHP'den 43 yıl sonra bir ilk!

CHP'den 43 yıl sonra bir ilk!
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14 Mayıs seçimlerinde CHP, 1980 yılından bu yana ilk kez Rize’den bir milletvekili çıkarmayı başardı. CHP'li Tahsin Ocaklı, Rize Milletvekili olarak TBMM'ye gidiyor.

 CHP Rize’de 1980’den bu yana ilk kez vekil çıkardı. Partinin kentteki birinci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı TBMM’ye gidiyor. 

Kentte toplam 265 bin 853 seçmen bulunuyor. Mevcut verilere göre CHP Rize’den 47 bin 520 oy almış görünüyor. 

Etiketler chp rize milletvekili tahsin ocaklı
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