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CHP'den Bakan Soylu'ya İmamoğlu resti

CHP'den Bakan Soylu'ya İmamoğlu resti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu görevden alabileceğini söylemesi üzerine “Cesareti varsa uzaklaştırsın” dedi.

İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.

 Soylu da dün İmamoğlu’nu görevden alabileceğini söyleyerek şunları demişti: “İstinaf ve Yargıtay onaylarsa, açığa alabilme yetkim var. Bir belediye başkanı, Danıştay’ın kararı olmadan düşmez. İstinaf ve Yargıtay onadığı anda görevden alırım.”

CHP’den de buna yanıt geldi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Ekrem İmamoğlu’nun kısa sürede siyasi yasağı kesinleşirse ve İstanbul’un AKP’ye geçmesi seçimi nasıl etkiler” sorusu üzerine şunları dedi: “Görevden alamazlar. Hukuken de mümkün değil. İçişleri Bakanı Soylu’nun şeklen yetkisi var diyelim. Cesareti varsa uzaklaştırsın. İstanbul’u kaybettiler Türkiye’yi de kaybedecekler. Biz kazandığımızda aslında kendileri de kurtulacak. Gittikçe daha çok otoriterleşiyorlar ve daha çok hata yapıyorlar.”

 

Etiketler chp süleyman soylu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu içişleri içişleri bakanlığı
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