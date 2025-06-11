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ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı; altın hareketlendi

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı; altın hareketlendi
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ABD'de mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeks (TÜFE) verisini açıkladı. Tüketici fiyatları mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Piyasanın veriye ilişkin beklentisi aylık yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Enflasyon verisi sonrası ons altın yükselişe geçti. Güne 3 bin 323 dolardan başlayan ons altın 3 bin 361 dolar seviyesini test etti. Saat 16.00 itibariyle ons altın yüzde 0.30'luk yükselişle 3 bin 333 dolardan işlem görüyor. 

GRAM ALTIN NE KADAR ?

Gram altın 4 bin 222 liradan, çeyrek altın 6 bin 935 liradan ve cumhuriyet altını ise 28 bin 533 liradan satılıyor. 

Son dönemde altından daha iyi performans gösteren gümüşün gramı ise 45 lira 95 kuruştan alıcı buluyor.

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Etiketler abd enflasyon ons altın Gram altın
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