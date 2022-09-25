CHP'den çok konuşulacak 29 Ekim yalanlaması

2023 seçimleri için 1 yıldan az bir süre kala, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümü olan 29 Ekim 2022, Cumartesi günü açıklanacağı iddia edilmişti. Bu iddialar CHP’li yetkililer tarafından yalanlandı

Altılı masanın ikinci turunun ilk toplantısı 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde partinin genel merkezinde düzenlenecek. Her ne kadar altı partinin kurmaylarının ve kamuoyunun gündemi adaylık olsa da toplantıda aday isminin belirlenmesi beklenmiyor.

Öte yandan adayın ne zaman açıklanacağı konusunda da farklı görüşler söz konusu. İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir Halk TV yayınında, adayın ne zaman açıklanacağının 2 Ekim’de belli olacağını söylemişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ysa yılbaşı gelmeden adayın açıklanmayacağını söylemişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise aday isminden önce mutabakatın önemini vurgulamaya devam ediyor.

‘Adayın erken açıklanması iktidar arzusu’

Tüm bunlarla birlikte, gazeteci Barış Yarkadaş ve AKP’ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün iddialarıyla medyada Kılıçdaroğlu’nun adaylığının 29 Ekim’de açıklanacağı konuşulmaya başladı.

Diken’in CHP Genel Merkezi’nden edindiği bilgilere göre CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını 29 Ekim’de açıklamaya ilişkin bir hazırlığı bulunmuyor. CHP’lilere göre seçim sürecine kadar geçecek sürede neler yaşanabileceğini izlemek ve altılı masa liderlerinin toplantılarını sürdürmesi gerekiyor.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ekimde açıklanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını altını çiziyor. Adayın erken açıklanması arzusunun iktidarın beklentisi olduğunu, kendilerinin bu sürede ‘ülke sorunlarıyla ilgileneceklerini’ belirtiyor.

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