CHP'li isme Erdoğan'a hakaretten dava

Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm hakkında, CHP Karesi İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurul toplantısında yapmış olduğu konuşmasından dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açıldı.

Açılan dava ile ilgili Evrensel'e konuşan Tüm, “Milletvekilli olduğum dönemde yaptığım konuşmalardan dolayı her gün yeni bir dava açılıyor. Biz inandıklarımızı söyledik, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğiz” dedi. Davanın ilk duruşması 13 Kasım'da saat 10:40’ta Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

"MİLLETVEKİLİ KONUŞMAYACAKSA KİM KONUŞACAK?"

2017 yılında Balıkesir’de Cumhuriyet Halk Partisinin kongresinde yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı hakkında dava açıldığını söyleyen Tüm, “Yaptığım konuşmada, ülkenin tek adam diktatörlüğü ile idare edildiğinden, Meclisin baypas edildiğinden, yolsuzluklardan, Man Adası'ndan, KHK’lerden bahsediyorum. Biz inandıklarımızı söyledik, bugün de yarın da söylemeye devam edeceğiz. Biz, bizi seçen insanlar adına politika yapıyoruz. Mazlumlar adına, haksızlıklara uğrayanlar adına konuşuyoruz. Buradaki amaç birine hakaret değil gidişatın yanlış olduğunu dile getirmektir” diye konuştu.

DURMADAN DAVA YAĞIYOR

Mehmet Tüm, “Durmadan dava yağıyor. Milletvekilliği dönemindeki her konuşmamızdan dolayı dava açacaklar, öyle görünüyor. Ben bir milletvekiliydim, gündemle ilgili bir konuşma yaptım, eleştiri hakkımı kullandım. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu ülkede bir milletvekilinin konuşma hakkı bile yok. Milletvekili konuşmayacaksa kim konuşacak?

Bu yargılamalar sindirmeye, susturmaya dönük ama biz konuşmaya devam edeceğiz. Bu ülkede hak, hukuk, adalet istiyoruz. Bu ülkede barış istiyoruz. Biz yargının bağımsızlığını savunuyoruz. Özgür basını savunuyoruz, insanların özgürce konuşmasını savunuyoruz” ifadelerini kullandı.



