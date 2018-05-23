CHP'li milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma başlatıldı

TAYDER, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yakalama talebinde bulundu. CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "22.05 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda C.Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan CHP Milletvekili Eren Erdem’in yakalanması istendi. Erdem, Artı TV’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eren Erdem MİT TIR'ları tutanakları ile ilgili olarak, "Bu tutanakları biz Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan’dan temin ederek aldım" dedi. Erdem, CHP tüzük kurultayında Bülent Tezcan'la karşı karşıya geldiklerini ve bu sebeple bugün CHP milletvekili aday listesinde isminin olmadığını söyledi. CHP'li Erdem, Bülent Tezcan'ın kendisini ekarte ettiğini öne sürdü.

CHP'li Erdem: MİT tutanaklarını Tezcan'dan aldım

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Cumhriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "22.05 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda C.Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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BÜLENT TEZCAN İÇİN YAKALAMA TALEBİ

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) adına avukat Ela İlden, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bülent Tezcan için yakalama kararı çıkarılmasını talep eden TAYDER avukatı Ela İden, bu talebine gerekçe olarak ise Eren Erdem’in açıklamalarını gösterdi.