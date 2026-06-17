  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'den CHP'ye geçen milletvekili partisinden istifa etti

CHP'li milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti

CHP'li milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
Güncelleme:

İYİ Parti'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, "gördüğü lüzum üzerine" partisinden ayrıldığını açıkladı. Bu kararın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bağımsız milletvekili statüsüne geçen Özdemir'in istifasıyla birlikte, CHP'nin sandalye sayısı 137'ye düşerken, Meclis'teki bağımsız vekillerin sayısı 10'a yükseldi.

Siyasi kariyeri oldukça hareketli geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM'ye ilk olarak İYİ Parti listelerinden giriş yapmıştı. Ancak 24 Temmuz 2024 tarihinde, "Gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullanarak İYİ Parti'den istifa etmiş ve siyaset kulislerinde dikkatleri üzerine çekmişti. Bu ayrılığın hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Özdemir'e, parti rozetini bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı. 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki...
Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki...
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı
Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı
Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu
Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı
Etiketler CHP nimet özdemir istifa iyi parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı Kafedeki bıçaklı kavgada akılalmaz anlar! Saldırganı durdurmak için kafe koltuğu fırlatıldı CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Yeni dizide büyük kriz! Başrol oyuncuları peş peşe ayrıldı Yeni dizide büyük kriz! Başrol oyuncuları peş peşe ayrıldı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı'' Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Milli takımımızın Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gergin anlar! Milli takımımızın Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gergin anlar! Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki... Görülmemiş vicdansızlık kamerada! Türkiye'nin en eşsiz canlısına öyle bir şey yaptılar ki... Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncuya acı veda! Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncuya acı veda! Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var! Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Mahkemede duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti Mahkemede duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı hayatını kaybetti Dünyanın en büyüklerinden... İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti! Dünyanın en büyüklerinden... İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti! Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu