CHP'li milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti

İYİ Parti'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, "gördüğü lüzum üzerine" partisinden ayrıldığını açıkladı. Bu kararın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bağımsız milletvekili statüsüne geçen Özdemir'in istifasıyla birlikte, CHP'nin sandalye sayısı 137'ye düşerken, Meclis'teki bağımsız vekillerin sayısı 10'a yükseldi.

Siyasi kariyeri oldukça hareketli geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM'ye ilk olarak İYİ Parti listelerinden giriş yapmıştı. Ancak 24 Temmuz 2024 tarihinde, "Gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullanarak İYİ Parti'den istifa etmiş ve siyaset kulislerinde dikkatleri üzerine çekmişti. Bu ayrılığın hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Özdemir'e, parti rozetini bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı.

Haber3.com Haber Merkezi