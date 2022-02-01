CHP'li Özkan'dan olay açıklama: IŞİD'in suikast listesinde bulunan tek lider Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “PKK'nın suikast girişiminde bulunduğu, FETÖ'nün dinlediği, IŞİD'in suikast listesinde bulunan tek lider Kılıçdaroğlu!" dedi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, IŞİD terör örgütünün "Türkiye Vilayeti sorumlusu" olmak iddiasıyla tutuklanan Kasım Güler'in itiraflarına ilişkin habere sosyal medya hesabından paylaştı.Özkan, DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberini alıntılıyarak, “PKK'nın suikast girişiminde bulunduğu, FETÖ'nün dinlediği, IŞİD'in suikast listesinde bulunan tek lider Kılıçdaroğlu” paylaşımını yaptı.
Özkan’ın paylaştığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada IŞİD terör örgütünün "Türkiye Vilayeti" sorumlusu olmak iddiasıyla tutuklanan "Ebu Usame el Türki" kod adlı Kasım Güler’in 74 sayfalık itirafları yer aldı. Güler, IŞİD terör örgütünün "Türkiye'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, LGBTİ+ bireyler, Kapadokya'da turistleri taşıyan hava balonları, Zöhre Ana Cemevi, Adana'da İncirlik Üssüne saldırı planladığını" söyledi.
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