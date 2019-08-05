CHP'li Öztrak'tan ''erken seçim'' açıklaması !

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin erken seçim ile ilgili sorusunu yanıtlayan Öztrak, "Erken seçim konusunda yaklaşımımız son derece açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz. Ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde" dedi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, "İstanbul ile İzmir'e uçak bileti 250 TL civarı. Bu güzergahtan araba ile gitmek iki katı daha pahalı. Arabada iki kişi olsa kurtarmıyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştiren Özterak, "Madem işler toplarlanmaya başlandı da neden SGK 8 aydır sigortalı işçi sayısını açıklamıyor? Neden karartma uygulanıyor? Kayıtlı istihdamdaki kayıplar sanılandan çok daha büyük de onu mu gizlemeye çalışıyorsunuz? " şeklinde konuştu.

Öztrak, erken seçim ve Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili sorulan soru üzerine "Erken seçim konusunda yaklaşımımız son derece açık. Biz bir erken seçim peşinde değiliz. Ama öyle görüyoruz ki iktidar bir telaş içinde. Biz de soruyoruz, durduk yerde bu kartı sallamaya başladığın zaman yani... Bir şey yapacaksan yaparsın dış politikada. Bunu tutup da iç politikaya malzeme yapmaya kalktığınız zaman bunu başka amaçla kullanıyorsunuz demektir. Ya Erdoğan'ın partisi dağılıyor ya da artık bu işi götüremeyeceğini anladı ve bir an önce erken seçime gidip bu işten kaçmak için bu kartları oynuyor diyoruz. Çünkü milletin taleplerine cevap verebilme noktasından uzaklaştı." dedi.