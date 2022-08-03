CHP'li Yıldırım Kaya'dan KPSS’deki skandal iddia için suç duyurusu: ''Sınav iptal edilmeli''

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2022 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu ve "2022 KPSS iptal edilmelidir" dedi.

KPSS’deki pek çok sorunun, bir yayınevinin kitabıyla birebir aynı olduğunu ortaya çıkaran ve soruların çalındığı iddiasını gündeme getiren isimlerden olan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, gelişmeler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Kaya, “2022 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdim, hem de CİMER’e başvurdum. Mahkeme aracılığıyla da suç duyurusunda bulundum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın!” açıklamasını yaptı.

İşte CHP’li Kaya'nın açıklamaları:

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılmıştı. Ancak KPSS'ye giren adaylardan biri, Erzurum ziyaretimizin sabahı beni arayarak 20 civarında sınav sorusunun "Yediiklim Yayınevi"nin kitapçığında yayınlanan sorularla birebir aynı olduğunu söyledi. Daha sonra da soruların karşılaştırmalı fotoğraflarını gönderdi.

Konuya ilişkin bir video çekerek, birebir aynı olan sınav sorularının fotoğraflarıyla birlikte yazılı bir basın açıklaması yaptım. Ayrıca konuya ilişkin TBMM'ye iki ayrı soru önergesi vererek, hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordum. Ayrıca konu hakkında CİMER'den de bilgi talebinde bulundum. Partimizin Avukatlarıyla da görüşüp suç duyurusunda bulunduk.

Basına gönderdiğim açıklama ve soruların görselleri çok kısa sürede gündeme oturdu. Daha önce de FETÖ'nün soruları çalmasından dolayı büyük mağduriyetin yaşanmış olması, tepkilerin boyutunu daha da büyüttü.

ÖSYM Başkanlığı ise sosyal medya hesaplarından, “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.” açıklamasını yaptı.

Yıllardır sorular çalınır, deliller ortaya dökülür, şahitler konuşurdu; ancak ÖSYM’nin hiç sesi çıkmazdı. Ancak bu defa ÖSYM’nin ışık hızıyla olayı inceleyip, sınavda hiçbir şaibenin olmadığını açıklaması bizleri de şaşırttı.

CİMER'e başvurumdan birkaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kuruluna konuyu inceleme talimatı verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ÖSYM Başkanını görevden aldı?

Bu açıklamadan sonra sosyal medya hesaplarımdan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de görevden alınması gerektiğini paylaştım. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Ancak bu yetmez! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de görevden almalıdır. Diğer sorumluları da görevden almalıdır. Önceki dönem soruların çalınmasından sorumlu olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’i cansiperane savunan Erdoğan’ın, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün'ü hızla görevden alınmasının da dikkatle takip edilmesi gerekir.

Bir ay önce ÖSYM’de işyeri sendika temsilcisi ve 432 kişinin görev yeri neden değişti?

Bundan yaklaşık bir ay önce ÖSYM Başkanlığı, 2022 KPSS öncesi yine çok hızlı bir şekilde ÖSYM’de çalışan 432 kişinin görev yerini değiştirmiş. Hızını alamamış işyeri sendika temsilcisinin de yerini değiştirmiş.

ÖSYM’de örgütlü olan Tez-Koop-İş Sendikası, işyeri sendika temsilcisinin yerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre değiştirilmeyeceğini söyleyerek itiraz etmiş. Ancak bu itirazı dikkate almamış.

Kanuna aykırı bu uygulamayı da TBMM’ne verdiğim iki ayrı soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve CİMER’e sordum.

ÖSYM’de yerleri değiştirilen 432 kişinin yerine kimler getirildi?

İşyeri sendika temsilcisinin yeri kanuna aykırı bir şekilde apar topar neden değiştirildi?

Neyin hazırlığı yapıldı?

Sınava girecekler endişeli

Vatandaşlarımızın ÖSYM’ye güveni kalmamıştır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) girecek olan Metin Ünal öğretmenimiz gönderdiği mesajda “Ayın 14'ünde ÖABT'ye gireceğiz. Bu kafayla nasıl olacak? Ben her soruyu şüphe ile mi okuyacağım?” diyerek endişelerini dile getiriyor.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü Uzmanlık/Başöğretmenlik Öğretmenlik sınavına girecek olan 602 bin öğretmenimiz de bu sınavın hakkaniyetsiz ve şaibeli sınavın iptal edilmesini talep etmektedirler. Öğretmenlerimizin hepsi uzmandır, uzman öğretmeni yeniden “uzmanlık” sınavına sokmak kazanılmış hakkın gaspıdır. Bu sınavın da derhal iptal edilmesi gerekir.

Şimdi yapılması gereken Devlet Denetleme Kurulu’nun tüm şaibeleri araştırarak, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır. Şaibeli olan 2022 KPSS iptal edilmelidir. 2022 KPSS'ye giren adaylar da sınavın iptal edilmesini istemektedir.

Sorumluların bulunup, hak ettikleri cezayı almaları; KPSS adaylarının da mağdur olmamaları için konuyu çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Kamuoyunda yükselen tepkilerin önüne geçmek için tiyatro oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. KPSS mağdurlarının haklarını her platformda takip edeceğiz.

Hiç kimse endişeye kapılmasın, Abbas yolcu! Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan…