Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı talihsiz kaza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak, torunları Ahmet Akif ve Emine Mahinur ile birlikte oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Cumhurbaşkanlığı korumaları bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ancak bu kadar güvenlik önlemine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük ve talihsiz bir kaza yaşadı.

Oy pusulasını ve mührü eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine doğru ilerledi.

Sandık görevlileri her şeyi düşünmüştü. Ancak kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boyunu hesaba katmamıştı. Cumhurbaşkanı tam kabinden çıkacağı sırada başını demir çıtaya çarptı.

Bozuntuya vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sandığa doğru ilerledi ve oyunu kullandı.