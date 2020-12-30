''Cumhurbaşkanının avukatlarının mal varlıkları araştırılsın''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, cumhurbaşkanına hakaret suçundan verilen bir mahkûmiyet kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in vekâletnamesi bulunmadığı halde mahkeme tarafından gerekçeli kararda "katılan vekili" olarak yazıldığını ve Özel’in vekalet ücreti aldığını gündeme getirdi. TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi veren CHP’li Başarır Cumhurbaşkanı avukatlarının mal varlıklarının araştırılmasını talep etti.

‘HAKARET DAVALARI RANT KAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan bu zamana kadar 9 bin 554 davada hüküm verildiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’in yaptığı gibi cumhurbaşkanına hakaret suçlarından karara bağlanan davalarda aynı yöntemlerin uygulandığı düşünüldüğünde, söz konusu Cumhurbaşkanı avukatların milyonlarca haksız kazanç elde etiği ve adeta açılan hakaret davalarının bir rant kapısına dönüştüğü anlaşılmaktadır” dedi.

ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE 63 BİNDEN FAZLA KİŞİYE SORUŞTURMA

CHP’li Ali Mahir Başarır Meclis Araştırma önergesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 63 binden fazla kişiye soruşturma başlatıldığını ve bu soruşturmalardan 9 bin 500’den fazla kişiye hüküm verildiğini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında açılan soruşturmalarla ilgili önceki cumhurbaşkanları dönemi ile kıyaslama yapan CHP’li Başarır, araştırma önergesinde, “Açıklanan verilere göre; Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren’in döneminde hakaret davalarındaki sanık sayısı 340, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 olmuştur. Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından açılan soruşturmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemi ile geçmiş dönemlerdeki cumhurbaşkanlarına göre bir kıyaslama yapıldığında aralarında akıl almaz bir farkın olduğu görülmektedir” dedi.

CUMHURBAŞKANI AVUKATLARININ HAKSIZ KAZANÇLARI İNCELENSİN’

Meclis Araştırma önergesinde, “Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili içinde bulunduğumuz aralık ayında çok vahim bir olay meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle re’sen yürütülen soruşturma ve akabinde açılan davada, ilgili mahkemeler tarafından Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınıp, mağdur sıfatıyla Cumhurbaşkanına gönderilmesi gereken tebligatın, tensip zaptı ile vekâletname vermediği halde Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’e tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu dava 22 Aralık 2020’de karar bağlanmış olup, Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’e 4 bin 80 TL vekâlet ücreti ödenmesi de hükmedilmiştir. Cumhurbaşkanı avukatı olan Ahmet Özel’in dava dosyasında vekâletnamesi bulunmadığı halde bu ücreti alması ilgili tüm kanunlara aykırı bir işlemdir” ifadelerine yer veren Başarır şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı avukatlarının milyonlarca lira haksız, hukuksuz bir şekilde kazanç sağlamaları; faturalarını ödeyemeyen, hiçbir yarasını kapatmayan asgari ücretle geçinmeye çalışan, emekli maaşıyla evlerinin mutfak masrafını dahi karşılayamayan, çiftçilik yaptığı için günden güne eriyip yok olmayla karşı karşıya kalan halkımızın vicdanlarında derin yaralar açmaktadır. Cumhurbaşkanı avukatlarının haksız, hukuksuz, usulsüz bir şekilde nasıl kazanç sağladıklarının incelenmesi ve kendileriyle birlikte birinci, ikinci, üçüncü derece akrabalarının, avukatlık ofislerinde çalıştırdıkları kişilerin mal varlıklarının enine boyuna araştırılması amacıyla Anayasamızın 98. TBMM İçtüzüğü ’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.”