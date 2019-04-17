SON DAKİKA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN EKREM İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Nisan 2019 18:34

Cumhurbaşkanlığı'nda kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı'nda kritik toplantı
A+ A-

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

ALINAN KARARLAR

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

olağanüstü toplantı , recep tayyip erdoğan , toplantı , cumhurbaşkanlığı , beştepe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM