Cüneyt Özdemir’den Sinan Oğan ile ilgili olay iddia

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Sinan Oğan'ın kararını beklerken, gazeteci Cüneyt Özdemir, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine dair kararıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceğine yönelik yaptığı yorumda “Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu, cumhur ittifakına destek verecek. Neymiş Sinan Oğan pazarlık yapıyormuş. Kardeşim DEVA 14 vekil çıkarmış, siz ne diyorsunuz ya...” ifadelerini kullandı.

İşte Cüneyt Özdemir’in seçim sonuçlarına ve ikinci tura ilişkin yaptığı o değerlendirme:

"Çok duygusal kaldı Millet İttifakı sloganları. 'Sana söz' 'parlamenter sistem' çok havada kaldı. Toplumda büyük karşılık bulamadılar. Yeni bir stratejiyle çıkmaları lazım.

12.30'da toplanacaklar da karar verecekler ölme eşeğim ölme! Seçmende büyük bir küskünlük var, sandığa toplumu nasıl getirecekler?

Sinan Oğan meselesi var! Sinan Oğan, yüzde yüz kazanana oynayacak. Akıllı olan da bu, cumhur ittifakına destek verecek. Neymiş Sinan Oğan pazarlık yapıyormuş. Kardeşim DEVA 14 vekil çıkarmış, siz ne diyorsunuz ya...

Yeni bir yol haritası gerekiyor. Sana Söz tükendi. Gerekirse bakanlar kurulunu duyursun. Yepyeni bir heyecan lazım. Yoksa o beş puan fark olur sana on puan fark. Erdoğan da çıkar der ki bütün dünyaya 'Seçim diyordunuz alın size seçim!' Böyle bir tablo söz konusu."