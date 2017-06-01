''Darbenin siyasi ayağı ortaya çıktı''

CHP’li Erdal Aksünger, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağıyla ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacıyla HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın verdiği önergenin AK Parti oylarıyla reddedilmesine çarpıcı bir yorum yaptı. Aksünger, “Böylece darbenin siyasi ayağı da ortaya çıkmış oldu” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın verdiği “15 Temmuz'un siyasi ayağı ortaya çıkarılsın” önergesi AK Parti oylarıyla reddedilmişti. Ahmet Yıldırım, verdiği önergede Meclis’te kurulan komisyonun çoğunun AK Partili vekillerden oluşması sebebiyle darbe girişiminin tüm yönleriyle değil, AKP’nin istediği şekilde araştırıldığını ifade etmişti. Yıldırım, önergesinde AK Partili 80 vekilin Gülen cemaatinin şifreli mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ByLock’u kullandığı iddiasını tekrarlamıştı ve “Darbenin siyasi ayağında AKP’li siyasetçilerinin olduğu bizzat AKP’li bazı seçilmişler tarafından da itiraf edilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.