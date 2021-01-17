Davutoğlu: ''Erdoğan’ı uyarıyorum, tasfiye edilecek!''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Karar TV’de açıklamalarda bulundu. Ahmet Davutoğlu, “Sayın Erdoğan’ı buradan uyarıyorum, aklı başında herkesi uyarıyorum. Bundan sonraki ilk aşamada Erdoğan da tasfiye edilecek ve muhafazakarların bir daha başı dik dolaşamayacakları tarzda otoriter rejim kurulacak Sayın Erdoğan’a benzer bir darbe teşebbüsü olsa yarın yanındaki herkes terk eder, ben orada olacağım, arkadaşlarım da orada olacak. 15 Temmuz’da Selçuk Özdağ Başbakanlık’taki Çankaya’daydı. Ama bugün yanında görünenlerin çoğu ertesi gün kuracakları dikta rejiminin hayalini kuracaklar. Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum. ” ifadelerini kullandı.