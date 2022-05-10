Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın ''açıkla'' çağrısını yanıtsız bıraktı

Zafer Partisi lideri Özdağ’ın "açıklayın" diyerek çağrıda bulunduğu Gelecek Partisi lideri Davutoğlu “Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor” iddiasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programlara katılmak için geldiği Mersin’de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bina önünde partililere hitap eden Davutoğlu, hiç kimseyi dışlamayacaklarını belirterek, “Biz geleceğiz. Memlekette hukuku hakim kılacağız. Kimse adaletsizlik korkusuyla hakime, yargıya gitmekten korkmayacak. Bizimle birlikte adalet, barış ve kardeşlik gelecek” dedi.

Davutoğlu, daha sonra partisinin il başkanlığında basına kapalı görüşme yaptı. Buradaki programının ardından Davutoğlu, burada düzenlendiği basın toplantısında, Mersin ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.