Davutoğlu'ndan ikna için gelen AK Partililere yanıt !

AK Parti eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuruluşunu ilan etmesine sadece günler kala, AK Parti'den bir son dakika ikna hamlesi geldi.

Erdoğan’ın izniyle geldiklerini belirten bir heyet Davutoğlu’na “Bu yoldan dönün” çağrısı yaptı.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre; AK Parti’li heyetle Davutoğlu arasındaki görüşme 5 Aralık Perşembe günü gerçekleşti. Üç saat sürdüğü belirtilen görüşmede Davutoğlu’nu ikna heyetinde 4 dönem AK Parti milletvekilliği yapmış ve Erdoğan’a çok yakın olduğu bilinen Ekrem Erdem, eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, yine Erdoğan'a yakın isimlerden iş insanı Ahmet Albayrak ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Hasan Basri Yalçın, Ünal Kaçır ve Harun Karaca yer aldı.

Davutoğlu'nun da gelen 'heyetle' tek başına görüşmeyi tercih etmediği, kendisi ile birlikte hareket eden eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski AK Parti milletvekilleri Abdullah Başcı, Çoşkun Çakır ile eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu’nun da görüşmede hazır bulunduğu öğrenildi.

Davutoğlu'nu ikna etmek için gelen heyette konuşmaları ağırlıklı olarak eski AK Parti Milletvekili Ekrem Erdem yaptı. Erdem’in Davutoğlu’na “Tayyip beyin izni ile geldik. Gelin bu yoldan dönün” dediği belirtildi. Davutoğlu’nun AK Parti’li heyete yanıtı ise, “Aylarca bunu anlatmaya çalıştım, duyulmadı. Artık geç kaldınız” oldu.

Görüşmenin kamuoyuna yansımasının ardından HaberTürk’e konuşan Feyzullah Kıyıklık görüşmenin olduğunu doğrulasa da "Biz kimseyi vazgeçirmek için yola çıkmış değiliz. Yıllardır siyasetle uğraşan bir insan olarak bütün siyasilerimize gidip Türkiye’nin durumunu, Türkiye’deki karmaşanın gittiği yeri, bir de bildiğimiz doğruları ve onların söyleyeceği doğruları dinlemek için gittik. Girdikleri işten vazgeçirmek, onları başka bir yöne götürmek için değil" demişti.