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  4. TBMM'nin önünde polis barikatı: Eski Başbakan'a Meclis yasaklandı

Davutoğlu'nun açıklaması öncesi TBMM önünde barikat

Davutoğlu'nun açıklaması öncesi TBMM önünde barikat

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun TBMM önünde açıklama yapacağını duyurmasının ardından Meclis kapısına polis barikatı kuruldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun canlı yayında dile getirdiği iddialara yanıt vermiş, “Süleyman Soylu biliyor ki söylediği her şey külliyen yalandır” demişti. 

KRT'nin aktardığına göre; Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmuştu.

 Ancak polis Meclis kapısında Davutoğlu'na karşı barikat kurdu, önlem aldı.

Gelecek Partililerin Meclisin Çankaya Kapsı'na doğru geçmesine izin verilmedi. Polisle, Gelecek Partililer arasında tartışma çıktı.

Gelecek Partililerin beyaz gömlekli olması dikkat çekerken, polisi alkışlarla protesto etti. Gazetecilerin de geçmesine izin verilmedi.

Davutoğlu'nun konuşma yapmasına izin verilmezken partiden yapılan açıklamada "Basın açıklamamızı Çankaya kapısının sağ tarafında yer alan merdivenlerden yapacağız" denildi.

 

Etiketler ahmet davutoğlu tbmm meclis barikat polis polis barikatı
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