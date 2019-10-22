Davutoğlu’nun yeni partisinin merkezi mühürlendi

AK Parti’den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'daki çalışmalar için Bahçelievler'de E-5 üzerindeki Kadir Has AVM'nin bulunduğu binada bir ofis katı kiralamak üzere masaya oturdu. Yeni kurulacak partinin İstanbul il başkanlığı olması planlanan ofisin bulunduğu bina daha önce Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanılıyordu.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre tadilat yapılan 4 kattan birinde de Davutoğlu'nun yeni partisinin İstanbul'daki ofisi bulunuyordu. AVM ve iş merkezi olarak faaliyette olan binanın imar barışından da yararlandığı yasal olarak hiçbir engelinin bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yeni partinin İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanılmak üzere belirlenen alternatifler arasında en güçlü aday olan binadan, yaşanan bu gelişme üzerine vazgeçildi. Mal sahibine zarar vermemek için kira anlaşmasının iptal edildiği ve yeni ofis arayışına başlandığı öğrenildi.

“DEMOKRASİYE ENGEL”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, yıllardır var olan binaya bugüne kadar hiçbir müdahale yapılmazken, bir katının Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti için kiralanmasının ardından AK Parti'li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmesine tepki gösterdi. Ataman, “Bu bina mühürlendiyse Bahçelievler'de mühürlenmeyen bina kalmaz” dedi. Mühürlemenin tamamen kasıtlı bir işlem olduğuna dikkat çeken Ataman “Acaba kimler Bahçelievler Belediye Başkanı'na baskı kurdu? Kamu gücünü kullanarak bir partinin merkezi için kiralanmış bin binayı mühürlemek demokrasiyi engellemektir” diye tepki gösterdi.

“ENGEL OLANLAR YOL ARKADAŞLARI…”

Ataman şöyle devam etti: “Bu yöntemi daha önce CHP ve İYİ Parti'ye karşı da kullandılar. Salonları vermediler, önceden kiraladığımız yerlerin anlaşmalarını iptal ettiler. Sonra da çıkıp demokrasi havarisi kesildiler. Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu İstanbul'da partisi için kiralık yer bulamıyor. Adımını attığı yerde, engellemeyle karşılaşıyor. Engel olanlar da yol arkadaşları. Kaldı ki Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası, ‘İstanbul'a ihanet eden adamın' arsasına, Karaağaç Bektaşi Dergâhı'nın mezarlığının üzerine yapılmıştı. Bazı mezarlar gizlice taşınmıştı. Demokrasi adına çok kötü bir örnek. Kızdığında maliyeci gönder, olmadı belediye zabıtalarını gönder… Bu mu gelinen nokta?”