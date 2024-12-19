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DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi

DEM Parti'de deprem: Belediye başkanı partiden ihraç edildi
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Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek, DEM Parti’den ihraç edildi.

DEM Parti Demokratik Yönetimler Kurulu, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek’in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada, “31 Mart 2024 seçimlerinde İdil halkı yüzde 71,27 oy oranıyla iradesini partimizden yana kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından, DEM Parti ve kurumsal yapıları olarak, İdil’de 8 yıl boyunca yaratılan kayyım tahribatlarını ortadan kaldırmayı temel ilkemiz olarak belirledik. Ancak kayyımların yıllara yaydıkları tahribatların, bu dönem içerisinde bazı kişiler tarafından da devam ettirilmek istendiğini gördük. Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür. Partimizin uzun süreli yapıcı uğraş ve çabaları yok sayılmış, kendisinde ısrar eden bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu nedenle, İdil Belediye Eş Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna; Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek ise DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında ise “Kayır ve Şimşek hakkında devam eden disiplin süreçleri, kurullarımız tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Disiplin kurullarımız, Kayır ve Şimşek’in partimizden ihraç edilmesi yönünde karar vermiştir. Bizler, bir kez daha, bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte, İdil Belediye Meclisinde demokratik tepkimizi ve muhalefetimizi sürdürecek ve halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Halka sırtını dönenlerin, halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır. İdil halkının kendilerinden tek isteği, bulundukları makamlardan istifa etmeleridir. Zor zamanlardan bugüne değer yaratan ve özgür yaşamı inşa eden İdil halkının iradesi, İdil halkına bırakılmalıdır” ifadeleri kullanıldı. 

DHA

Etiketler dem parti idil belediye başkanı türkan kayır ihraç
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