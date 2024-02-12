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DEM Parti'nin belediye başkan adaylarına gözaltı

DEM Parti'nin belediye başkan adaylarına gözaltı
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DEM Parti Diyarbakır Eş Başkan adayı Doğan Hatun ve Serra Bucak gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabından il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.

Hatun, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler dem parti diyarbakır belediye başkan adayı
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