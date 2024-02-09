DEM Parti'nin İstanbul adayları resmen açıklandı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi DEM Parti'nin il ve ilçe adayları belli oldu. İstanbul'da Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni aday gösterildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.

Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:

Antalya - Kemal Bülbül

Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun

Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin

Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk

Trabzon - Leyla Üzüm

Van - Abdullah Zeydan

Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege

Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın

Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık

Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım

Düzce - Alper Fatma Çelik

Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç

Hakkari - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş

Kars - Arzu Savaş Derman

Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol

Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun

Siirt - Safiye Alakaş

Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir

Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız

Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı

BAŞAK DEMİRTAŞ GERİ ADIM ATMIŞTI

DEM Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçen Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aday olmayacağını duyurmuştu. Demirtaş, açıklamasında "Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" ifadelerini kullandı.