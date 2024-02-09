DEM Parti'nin İstanbul adayları resmen açıklandı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi DEM Parti'nin il ve ilçe adayları belli oldu. İstanbul'da Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni aday gösterildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.
Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:
Antalya - Kemal Bülbül
Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
Trabzon - Leyla Üzüm
Van - Abdullah Zeydan
Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
Düzce - Alper Fatma Çelik
Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
Kars - Arzu Savaş Derman
Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
Siirt - Safiye Alakaş
Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı
BAŞAK DEMİRTAŞ GERİ ADIM ATMIŞTI
DEM Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçen Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aday olmayacağını duyurmuştu. Demirtaş, açıklamasında "Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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