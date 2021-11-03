Demirtaş, Davutoğlu'na hakaretten hakim karşısında

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu'na hakaretle suçlandığı davada hakim karşısına çıktı.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin eski lideri ve şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu’na başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün görüntülü olarak katıldı.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Edirne’de bulunduğu cezaevinden katılan Demirtaş, “O dönemin fezlekelerini ya da iddianamelerini hazırlayan savcı, Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den ayrılıp ayrı parti kuracağını, muhalefet partisi olarak faaliyetlerine devam edeceğini öngörebilmiş olsaydı yine bu davayı açar mıydı? Benim deneyimime göre açmazdı” diye konuştu.

Demirtaş “Demokratik ilkelere haiz devletlerde veya sistemlerde hükümeti yani devleti denetleyen merciler vardır” dedi ve ekledi:

“Şu anda yasamanın bir üyesi olarak yaptığım denetim faaliyeti nedeniyle devletin bir başka erki olan yargı tarafından sorguya çekiliyorum. Şöyle bir benzetme, metaforla anlatmaya çalışayım.

“Diyelim ki siz idare mahkemesisiniz ve bir yurttaş idarenin bir işlemi nedeniyle size iptal davası açtı. Siz bu davayı iktidarı denetleme adına anayasadan kaynaklı yetkilerinizi kullanarak millet adına yürüttünüz, yaptınız. Ben de yasamanın bir üyesi olarak sizin yaptığınız bu yargısal denetimi parlamentoya taşıdım. Mersin İdare Mahkemesi'nin hakkında soruşturma açılmasına yani bir başka denetim organı olan parlamentoyu devreye sokmaya çalışıyorum ve sizin yaptığınız denetim faaliyeti nedeniyle sizi suçluyorum. Bu ne kadar abes ve anti demokratik olur ise bu da dava ve yargılama da o kadar abes ve anti-demokratiktir.

Meclis çatısı altında ifade ettiğim düşünceleri ömrüm boyunca dışarıda tekrarlayabilirim; suç teşkil etse bile. Altını çizerek söylüyorum suç teşkil etse bile soruşturulamaz.”

Duruşmadan sonra mahkeme heyeti, avukatların tevsi tahkikat taleplerini reddedilmesine, önceki duruşmada talep edilen somut norm talebinin Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 31 Aralık’a erteledi.