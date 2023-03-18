Demirtaş'tan Erdoğan'a ''yol yakınken bırak'' çağrısı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyaseti bırakma çağrısı yaptı.
"Ülke nefes alsın" diyen Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:
"Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın.
Ha, ille de “Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım” diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın."
Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 17, 2023
Ha, ille de “Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım” diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın. pic.twitter.com/NBHlAqbKgz
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