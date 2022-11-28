Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde düzenlenen, 6'lı masa toplantısı sona erdi.

Demokrat Parti'deki 6'lı masa toplantısı sona erdi

Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde düzenlenen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 9'uncu kez bir araya geldiği toplantı sona erdi.



6'lı masanın 9'uncu toplantısı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Uysal'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Altılı masanın ikinci turunun ikinci toplantısı 14 Kasım tarihinde DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Aradan geçen 14 gün sonra ikinci tur üçüncü toplantısı ise Demokrat Parti ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 6 liderin bir araya geldiği görüşme yaklaşık 14.00'te başlayarak 6 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası liderlerin imzasının olduğu yazılı ortak açıklama yayımlandı. Kamuoyu ile paylaşılan ortak metinde şunlar yer aldı:



"Milletimizi en geniş yelpazede temsil eden Altı Siyasi Parti Genel Başkanı olarak bugün Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldik. Altılı Masanın bu toplantısı öncesinde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerimizi büyük bir heyecan ile kamuoyuna tanıttık. Bizler Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışmaya imza attık. Anayasa'nın 84 maddesinde değişiklik yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve otoriter sistem yerine geçmişin sorunlarını da dikkate alarak yeni bir sistem öneriyoruz. Bizler 'Yarının Türkiye'sinde etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı, kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu yönetimi ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Anayasa Değişikliği Önerisi çalışmasını hazırlayan Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonumuz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili Anayasa değişikliği önerisine uygun olarak Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Etik Kanunu hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca Anayasa değişikliği önerimizi tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve müzakere kültürü ile tüm toplumsal kesimlerin önerilerini almak üzere ilgili komisyonumuz ziyaretler gerçekleştirip tüm ülkede sivil toplum buluşmaları tertip edecektir."



'ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNUN ARA RAPORUNU MÜZAKERE ETTİK'

Ortak açıklamada, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası'nı da ayrıntılı bir biçimde değerlendirerek hazırlıklarının büyük bir bölümünün tamamladığı ifade edildi. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilen konu ile ilgili "Toplantımızda Ortak Çalışma Grubu'nun ara raporunu da müzakere ettik. Ortak Çalışma Grubu hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkta yoğun bir biçimde sürdürmektedir. Grup, 36 alt başlıkta çalışmalarını bitirmiş, 5 alt başlıktaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirmiştir. Kalan alt başlıklardaki çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki günlerde ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.



İç ve dış politikadaki gelişmelerede değinilen açıklamada, "Hukukun yerine keyfiliğin hâkim olduğu iç ve dış politika uygulamaları ile ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yerini iktidar ve ortaklarının şahsi çıkarları almıştır. Ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında dar bir zümrenin ihtiyaçları öncelenerek milletimizin mağduriyetleri iktidar tarafından sıradanlaştırılmış, hatta buna alışılması gerektiği iktidarın temel politikası haline getirilmiştir" görüşü belirtildi.



'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ VE EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR'

Sınırların korunması ve ulusal güvenliğin sağlanmasının dış politikada temel öncelikleri olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz. Ancak, konuyu iç politikada istismar eden ve farklı toplumsal kesimleri düşmanlaştıran söylemlerin ve politikaların ulusal menfaatlerimize aykırı olduğuna inanıyoruz" denildi.



'SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ'

6 siyasi parti liderinin imzası ile kamuoyuna sunulan metnin sonunda ise "Biz Altı Siyasi Parti Genel Başkanı olarak, iktidarın, ülkemizi ve milletimizi savurduğu bu derin ekonomik ve siyasi kriz içinde sorumluluklarımızın farkındayız. Milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturma kararlılığındayız. Öncelikli hedefimiz bütün vatandaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır" ifadelerine yer verildi.