Deva, Gelecek ve Saadet partileri birleşiyor

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren, milletvekili adaylarını da CHP'nin listelerinden aday gösteren Deva, Gelecek ve Saadet partileri TBMM'de tek parti çatısı altında birleşerek Meclis grubu kurmaya hazırlanıyor.

CHP listelerinden TBMM’ye giren Saadet, DEVA ve Gelecek Partili 35 milletvekili, farklı senaryolar üzerinden yürüttüğü ortak grup görüşmelerinde sona geldi. Üç parti, tek çatı altında Meclis çalışmalarını yürütme eğiliminde.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre öne çıkan görüş, üç partide sınırlı sayıda temsilcinin bırakılarak yeni partiye geçilmesi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 10’ar, DEVA Partisi ise 15 milletvekili ile TBMM’ye girdi. 20 milletvekili ile grup kurabilen partiler, ortak grup için yaklaşık bir aydır sürdürdükleri görüşmelerde sona geldi. Önceki akşam üç partinin genel başkanı da bir araya gelerek kurmayların yürüttüğü çalışmaları ele aldı.

Üç parti arasında öne çıkan görüş, bir çatı partisi altında Meclis çalışmalarının yürütülmesi oldu. Buna göre partilerden yaklaşık yedişer milletvekili istifa ederek bu partiye geçecek. Sadece Meclis çalışmalarına etkin olacak parti, teşkilatlanmaya gitmeyecek. Yeni partinin grup başkanı, aynı zamanda genel başkanı olacak. Genel başkan zaman zaman değişebilecek ve partiler arasında eşit bir grup yönetimi ilkesi belirlenecek. Bu seçenekte de son ana kadar bir değişiklik olabileceğini bildiren muhalefet kurmayları, üç partinin çatı partisine geçmeyen milletvekillerine de dikkati çekti. Kendi partilerinde kalan milletvekillerinin de sık sık yeni kurulacak grup adına konuşmalar yapacağı, bu grubun imkanlarını “mümkün olduğu kadar kullanacağı” kaydedildi.

Görüşmenin ardından üç partiden yapılan ortak açıklamada da ortak grup görüşmelerine işaret edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca TBMM çalışmalarında ortak grup kurulması başta olmak üzere siyasi alandaki işbirliği modelleri hakkında istişarede bulunmuşlardır. Görüşülen hususların partilerin yetkili kurullarında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.’’

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