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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ''Galatasaray'' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a ''Galatasaray'' tepkisi

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesine dün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Bakanlığa çağrıldı.

Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi.

Yunanistan'a verilen protesto notasında, kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.

Etiketler Dışişleri Bakanlığı galatasaray toplantı
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