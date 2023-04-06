Emek Partisi'nden sürpriz ittifak kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Emek Partisi'nin Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime girmekten vazgeçtiğini bildirdiğini duyurdu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında katılmaya karar veren Emek Partisi, kararından vazgeçtiğini açıkladı.

YSK'dan yapılan açıklama şöyle:



Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir.