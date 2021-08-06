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Erdoğan: '214 yangınının 202'si kontrol altında''

Erdoğan: '214 yangınının 202'si kontrol altında''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınından 202 tanesinin kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangınlarındaki son durumu Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." dedi.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı:

Etiketler orman yangını recep tayyip erdoğan açıklama son durum
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