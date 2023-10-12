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Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü

Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin’e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

İHA

Etiketler recep tayyip erdoğan almanya şansölye Olaf Scholz
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