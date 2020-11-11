Erdoğan, Berat Albayrak için suskunluğunu bozdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda günlerdir merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Hatırlanacağı gibi Berat Albayrak pazar akşamı saat 19:30'da Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu istifa açıklaması 27 saat boyunca hükümet tarafından doğrulanmaz ya da yalanlanmazken beklenen açıklama 1 gün sonra Pazartesi 22:30'da gelmiş ve Albayrak'ın istifası kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu istifa sürecinde sessiz kalmayı tercih etmiş ve hiçbir açıklama yapmamıştı.

Bugün partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifadan tam 67 saat sonra konuyla ilgili sessizliğini bozarak, "Önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi." dedi.

Erdoğan ayrıca basında yer alan kabine değişikliği iddialarını da kesin bir dille yalanladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında ulaşım bağlantısı sağlanacak. Bir yol inşa edilecek. Türkiye Dağlık Karabağ anlaşmasını denetlemek üzere Rusya ile birlikte bölgede olacaktır. İlgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. (Ortak Türk-Rus Merkezi) Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır.

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir. "Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır

Suriye'de benzer bir sürecin başlamasını arzu ediyoruz. Önce rejim ve terör örgütleri devre dışı bırakılmalı. Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz.

Suriye'de de Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını can-ı gönülden arzu ediyoruz. Bunun için öncelikle Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."

Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız.

Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Bu anlayışla, hem sahadaki varlığımızı güçlendirmeye, hem diplomasi kanallarını etkin şekilde işletmeye devam edeceğiz.

Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz.

Türkiye sahada ve masada sözünü geçirebiliyorsa bunu son 18 yılda yaptığımız reformlara borçluyuz. Her alanda eşi benzeri görülmemiş reformlar gerçekleştirdik. Ekonomi önceliklerimizin en başında yer almıştır. Büyüme, enflasyon ve faizlere kadar en iyi makro ekonomik göstergelere ulaştık. Ülkemizi IMF'den kurtarmak bize nasip oldu.

Her ne kadar eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar kabul etmek istemese de ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde koalisyonlu yılların kaotik ortamına geri dönmekten kurtuldu.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mücadele yöntemleriyle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama imkanlarının çok büyük katkısı var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en büyük faydalarını, mart ayından bu yana yaşadığımız salgın sürecinde gördük.

"BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR"

Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. kendisi sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi ve biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfü Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni bakanımıza görevinde başarılar diliyorum, Rabbim mahçup etmesin.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Geçtiğimiz cuma da Merkez Bankası başkanlığında da görev değişimi yaptık. Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler.

Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler. Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik. Biz kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Gerektiğinde bu değişikliği hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.

Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz.

TÜRK LİRASI MESAJI

Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz.

Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız, hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz. Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız.

Ekonomide zorluk ve sıkıntılarımız elbette var. Türkiye salgının yol açtığı daralmayı işkinci çeyrekte geride bırakarak üçüncü çeyreğe girmiştir. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum.

Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.

Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz."